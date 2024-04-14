Kırşehir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kırşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kırşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Akpınar ilçesi Boyalık köyünde tarlaya giden A.Y'nin (20) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri, A.Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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