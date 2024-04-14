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        Kırşehir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

        Kırşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:44 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:44
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        Kırşehir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
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        Kırşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Akpınar ilçesi Boyalık köyünde tarlaya giden A.Y'nin (20) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        Sağlık ekipleri, A.Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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