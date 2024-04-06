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        Kırşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:00
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        Kırşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya analiz çalışmaları kapsamında, şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı, örgütün üst düzey yöneticilerini ve kırsal faaliyetlerini anlattığı belirlendi.

        Ayrıca şüphelinin son olarak Van'da yaşanan olayları öven ve destek veren paylaşımları da tespit edildi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin kent merkezinde yakaladığı M.D'nin ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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