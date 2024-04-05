Kırşehir Valisi Buhara'dan Kadir Gecesi mesajı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara, mesajında, İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, bu özel gecenin, tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Mübarek ramazanın manevi ikliminde bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Kutsal kitabımızın insanlığı aydınlatmaya başladığı, Rabbimizin af ve mağfiretinin sonsuzlaştığı, selam ve kurtuluş gecesi Kadir Gecesi'nin feyzinden yararlananlardan olmak dileğiyle yapacağımız dua ve ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin başta ülkemiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla, Kırşehirli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum."