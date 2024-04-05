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        Kırşehir Valisi Buhara'dan Kadir Gecesi mesajı

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:07
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        Kırşehir Valisi Buhara'dan Kadir Gecesi mesajı
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Buhara, mesajında, İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, bu özel gecenin, tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni etti.

        Mübarek ramazanın manevi ikliminde bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

        "Kutsal kitabımızın insanlığı aydınlatmaya başladığı, Rabbimizin af ve mağfiretinin sonsuzlaştığı, selam ve kurtuluş gecesi Kadir Gecesi'nin feyzinden yararlananlardan olmak dileğiyle yapacağımız dua ve ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin başta ülkemiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla, Kırşehirli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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