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        Kırşehir'de Polis Haftası dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:01
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        Kırşehir'de Polis Haftası dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi
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        Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Turnuvaya, emniyet ve diğer kamu kuruluşlarından 127 personel katıldı.

        Kırşehir Spor Salonu'ndaki turnuvada müsabakalar çekişmeye sahne oldu.

        İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ise ödüllendirildi.

        İl Emniyet Müdürü Kartal, emniyet personeli ile kamu çalışanlarının birlikte yaptıkları organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederken, polisin kolluk görevinin dışında spor alanında da yer aldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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