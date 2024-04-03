Kırşehir'de yetimler iftarda buluştu

Kırşehir Müftülüğü ve Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından yetimler iftarda bir araya geldi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Danimarka Türk Diyanet Vakfı ile yürütülen "Arife Çiçekleri" projesi kapsamında yetimlere ve ailelerine iftar verildi.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında tasavvuf musikisi konseri, ney dinletisi ve ilahiler yer aldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, yetim çocuklar ile yakınlarının hafızalarından çıkmayacak bir akşam yaşamalarına vesile olduklarını aktardı.