Bülent Turan: Bu bakanlar, AK Parti üyesi değil mi?

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bakanların seçim çalışmaları söylemlerine ilişkin, "Bakanlar siyaset yapamaz, bakanlar ileri gidemez' diyorlar. Bu 1960'lardan sonra, tek parti anlayışının Türkiye'de siyasal yapıyı zayıflatmak için söylenen bir yalandır. Bu bakanlar KPSS ile mi atandı? Bu bakanları AK Parti Genel Başkanı, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan atamadı mı? Bu bakanlar, AK Parti üyesi değil mi? Tam tersine çalışmayan, siyaset üretmeyen, ileri gitmeyen bakanları mı istemeliyiz? O yüzden bakanlarımızın siyaset yapması kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Turan, "Bakanlar siyaset yapamaz, bakanlar ileri gidemez' diyorlar. Bu, 1960'lardan sonra tek parti anlayışının Türkiye'de siyasal yapıyı zayıflatmak için söylediği bir yalandır. Bu bakanlar KPSS ile mi atandı? Bu bakanları AK Parti Genel Başkanı, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan atamadı mı? Bu bakanlar, AK Parti üyesi değil mi? Tam tersine çalışmayan, siyaset üretmeyen, ileri gitmeyen bakanları mı istemeliyiz? O yüzden bakanlarımızın siyaset yapması kadar doğal bir şey olamaz. Bunun tartışılması abes. Sistemin değişmesini istiyorsanız gelin sistemin eksiği varsa bunu gözden geçirip tartışalım. Bu başka tartışma konumuz. Fakat 'Bakan, Murat Kurum'a destek istedi' diye tartışma konusu olmaz, olmamalı. Bakanlarımızın hepsi Cumhurbaşkanının atadığı, KPSS ile atanmayan, siyasi iradeyle beraber yol yürüyen insanlardır. Bir bakanlık, kamu görevi yaparken bir ihmali oluyorsa bunu tartışırız. Ama siz bakanımıza üyesi olduğu, mensubu olduğu partiye, 'gitme, adaya oy isteme' derseniz yanlış bir iş yapmış olursunuz" diye konuştu.

'HER PARTİNİN GÖREVLİSİ ZATEN SANDIK BAŞINDA' Turan, 6'lı masa hakkında, "Siz zamanında Zafer Partisi'ne gizli gizli bakanlık vaat ederken siyasi olmasın mı dediniz? Siz 6'lı masa, aranızda bakanlar paylaşırken bunlar siyasi olmasın mı dediniz? Siz daha dün Cumhurbaşkanı seçimlerinde İstanbul ve Ankara belediye başkanının tüm görevlerini bıraktırarak il il dolaştırırken aklınıza bu gelmedi mi? O yüzden bir daha söylüyorum. Kamu görevini iyi yapacağız, aksatmayacağız. Daha eski yıllarda ulaştırma, adalet ve içişleri, bu bakanlıklar tarafsız olsun diye değişiklik yapıldı. Ama bu kanun değişti. Bu kanun farklılaştı. Çünkü teknoloji değişti, şeffaflık var. İnsanlar ne yapıldığını görüyor, takip ediyor. Ulaştırmanın eski yıllarda seçim sandığına gitmeyi engellenmesin diye değişmesi öngörülür. Böyle bir ihtimal var mı? Her partinin görevlisi zaten sandık başında. O yüzden bu güncellemeyi toplum yapmış, kanun yapmış. Boş tartışmaların bu ülkeye faydası olmadığını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.