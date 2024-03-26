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        Milli Savunma Bakanı Güler, Kırşehir Valisi Buhara'yı ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:58 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:58
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        Milli Savunma Bakanı Güler, Kırşehir Valisi Buhara'yı ziyaret etti
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya ziyarette bulundu.

        İftar programına katılmak üzere kente gelen Bakan Güler'i, Valiliği ziyaretinde Vali Buhara ve protokol üyeleri karşıladı.

        Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Buhara ve protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

        Ziyarette AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da hazır bulundu.

        Bakan Güler'in, ziyaretin ardından iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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