Milli Savunma Bakanı Güler, Kırşehir Valisi Buhara'yı ziyaret etti

Bakan Güler'in, ziyaretin ardından iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği belirtildi.

Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Buhara ve protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

İftar programına katılmak üzere kente gelen Bakan Güler'i, Valiliği ziyaretinde Vali Buhara ve protokol üyeleri karşıladı.

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