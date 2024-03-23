KAEÜ'nün TÜBİTAK projesi sayısı arttı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısında artış sağlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAEÜ'nün TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda 2023 yılı 2. çağrısına önceki döneme göre başvurular 21'den 210'a, destek sayısı ise 13'ten 117'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, başvuru ve destek sayısında 10 kata varan artış sağlandığı aktardı.