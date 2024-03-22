DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Kırşehir'de sürdürdü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalarına Kırşehir'de devam etti.

Cacabey Camisi'nde cuma namazını kılan Babacan, daha sonra Cacabey Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 16 milyon emeklinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Emeklilerin Türkiye'nin pek çok yerinde temel gıda ihtiyaçlarının temininde dahi büyük sıkıntıya düştüğünü öne süren Babacan, "Bugün Türkiye'de eğer emeklimizin oturduğu ev kendinin değilse kira ödüyorsa artık temel gıda ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi mümkün değil. Daha önce bizim dönemde yaptığımız gibi TÜİK gerçek enflasyonu açıklıyor olsaydı ve emeklilerimiz de bu gerçek enflasyon oranında maaş zamlarını alabilselerdi bugün bu kadar büyük bir feryat olmayacaktı." diye konuştu.