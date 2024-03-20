İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Aydın, Kırşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, gençlerin siyasette daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Aydın, beraberindeki İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Zafer Satılmış ve partisinin Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk’ü ziyaret etti.

Burada konuşan Aydın, genç neslin siyasette öne çıkmaya başladığını, genç adaylara yer verdiklerini anlatarak, "Ben 22 yaşında gençlik kolları başkanıydım. 32 yaşında genel sekreter yardımcısıydım, 36 yaşında milletvekili oldum, 44 yaşında bakan oldum." dedi.

Hayatın en verimli, canlı, hareketli, sonuç odaklı döneminin o dönemler olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Gençlik dönemi yıllarını, kendimin en başarılı olduğu dönemim olarak kabul ediyorum. Şimdi bir hastalık var, 'Yaş 38 bu şunu yapar mı, yaşı 42 bunu yapabilir mi' en iyi yapacağı zamanlardır işte. Bilgiye çabuk erişebiliyor, toplumun var olan problemlerini senden çabuk belirleyebiliyor, onu ortadan kaldırabilecek her türlü tedbiri alma yönünde senden daha ileride. Onun için sadece bu seçim olarak bakmıyoruz, daha sonraki seçimlerin de alt yapısı olarak bakıyoruz Türkiye'de. Bunlarla temelini atarsın, sonraki seçime de 4-5 sene var. O zamana kadar da sağlam bir temel oluşmuş olacak."