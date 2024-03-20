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        Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:06
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        Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen Ç.P, C.B. ve E.D. yakalandı.

        Şüpheliler Ç.P, C.B. ve E.D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Düzensiz göçmenlerin şüphelilerle Malatya'dan Ankara'ya gitmek için 60 bin lira karşılığında anlaştıkları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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