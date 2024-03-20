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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 23:07 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:07
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden minibüsü kent girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği öne sürülen Ç.P, C.B. ve E.D. yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.P. ve E.D. tutuklandı, C.B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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