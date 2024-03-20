GÜNCELLEME - Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği öne sürülen Ç.P, C.B. ve E.D. yakalandı.

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