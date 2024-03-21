Kırşehir'de "Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi" başlatıldı

Kırşehir Valiliğince hayata geçirilen "Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi" kapsamında ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Projenin ilk etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOBB Öğrenci Yurdu bahçesinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve ilgili diğer tüm kurumlarla bir doğa hareketi başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların, öğrencilerin ve kentteki tüm paydaşların gönüllü olarak projeye dahil olduğunu vurgulayan Buhara, "Yaşam alanları, yerleşim alanlarının içi ve yakın çevresi öncelikli olmak üzere yerler tespit ediyoruz. Bu alanlara hangi ağaçların hangi düzende dikileceğine kadar tespit ediliyor. Dikilen her ağaca lokasyon, tür ve dikim alanı bilgilerini de içeren kendine özgü bir barkod oluşturacağız. Bağışta bulunanlar, diktikleri ağaçların büyüme süreçlerini takip edebilecekler. Bağışlarının hangi ağaca gittiğini ve nerede olduğunu bilecekler, daha sonra gelip ilgilenebilecekler." dedi.