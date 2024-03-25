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        Bakan Işıkhan: Tüm engellere ve finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:28 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:30
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        Bakan Işıkhan: Tüm engellere ve finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor
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        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yıl sonu itibariyle enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı Binası'nda açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Bugün de 2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyindedir. Tüm engellere ve finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yıl sonu itibariyle enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Dünyada her geçen gün artan gücümüz, her geçen gün daha da güçlenen jeopolitik ve jeostratejik konumumuz, bize gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte büyük sorumluluklar yüklemektedir" diye konuştu.

        'BİZ İŞİMİZE VE PROJELERİMİZE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ'

        2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini ve emekliler için birçok çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı, aynı zamanda Türkiye’nin refahı ve gücü demektir. Hiç kuşkusuz emeklilerimiz, bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır. Ömürlerinin en verimli yıllarını ailesi, ülkesi ve milleti için çalışarak katma değer üreterek geçiren emeklilerimiz bizim için her zaman baş tacı olmuşlardır. Siz; her alanda bizden 20 yıl geriden gelen vizyonsuz muhalefetin söylemlerine bakmayın. Onlar seçimden seçime, 'kitleleri nasıl kışkırtabiliriz' derdindeler. Ne biz, ne de aziz milletimiz; artık bunların hiçbirini dikkate almıyor. Biz işimize ve projelerimize odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

        'BANKA PROMOSYON ÖDEMESİNİ YİNE BİZ BAŞLATMIŞTIK'

        2002 yılında iktidara geldiklerinde, iflas noktasına gelmiş bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi devraldıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "O günleri en iyi, kıymetli emeklilerimiz hatırlar. Attığımız adımlarla, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettik. İlaç kuyruklarından, maaş kuyruklarına, emeklilerimize zulüm olan her uygulamayı biz bitirdik. Seyyanen ve oransal artışlarla, emekli aylıklarında reel olarak yüzde 87 ile yüzde 636 oranında artış sağladık. Emekliler yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon ödemesi sürecini başlattık. Sosyal Güvenlik Kurumumuz, emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla ödemektedir. 2017’de, emeklilerimize ilk kez banka promosyonu ödenmesini yine biz başlatmıştık. Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta açıkladığı gibi; ilk olarak Kamu Bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini; emekli ve hak sahiplerinin aldığı aylık miktarına göre yaklaşık 2 katına çıkardık" ifadelerini kullandı.

        'BAYRAM İKRAMİYELERİ 2-5 NİSAN'DA HESAPLARA YATACAK'

        Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

        "Emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Bunun dışında, emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz. PTT AVM’de, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde; Türk Hava Yolları’nda, TCDD’de, GSM Operatörlerinde, Sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo’da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun, muhalefetin tahriklerine kapılmasın. Emekliler, bizim başımızın tacı. Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni politikaları, bugüne kadar AK Parti hayata geçirdiyse, bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz."

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