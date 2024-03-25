AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, kentte yapılan hizmetleri değerlendirdi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte gerçekleştirilen ve devam eden hizmetleri değerlendirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Kırşehir'in gelişimi için son dönemde çok sayıda hizmet kazandırdıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.

Ulaştırma ve altyapı alanında başlatılan projelerinin ihale süreçlerinin devam ettiğini vurgulayan Erkan, "Çevre yolunun ihalesi yapılacak. Ankara-Niğde otoyolu bağlantısı dahil olmak üzere bölünmüş yollar ve kavşaklar bu projede yer alacak. Kırşehir-Nevşehir havaalanı yolunu yapılarak, aradaki mesafe yarım saate düşecek. Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy yolu ile Hacıbektaş-Kırşehir çevre yolu ayrımı ve bağlantılarının projesinin yapım ihalesi de devam ediyor. Ulaştırma ve altyapı alanında 14 projemiz var. Bunlar 7 milyar 57 milyon lira bedelinde hizmetlerdir." ifadelerini kullandı.