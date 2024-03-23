Kırşehir için zirai don uyarısı
Kırşehir Valiliği, zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı.
Kırşehir Valiliği, zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşamda itibaren pazartesi sabah saatlerine kadar zirai don beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklığının düşeceği, kent genelinde yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli don olayı görüleceği vurgulanan açıklamada, muhtemel risklere karşı tedbirli olunması istendi.
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