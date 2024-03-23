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        Kırşehir için zirai don uyarısı

        Kırşehir Valiliği, zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:11 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:11
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        Kırşehir için zirai don uyarısı
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        Kırşehir Valiliği, zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşamda itibaren pazartesi sabah saatlerine kadar zirai don beklendiği belirtildi.

        Hava sıcaklığının düşeceği, kent genelinde yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli don olayı görüleceği vurgulanan açıklamada, muhtemel risklere karşı tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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