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        Kırşehir'e savunma sanayi müjdesi

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kente savunma sanayi tesislerinin kurulacağını aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:41
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        Kırşehir'e savunma sanayi müjdesi
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kente savunma sanayi tesislerinin kurulacağını aktardı.

        Erkan, yazılı açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dünkü Kırşehir ziyaretinde, kendisinin de katılığı programda şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştuğunu anımsattı.

        Bakan Güler'in, "Önümüzdeki dönemde savunma sanayimize ait bir tesisi inşallah Kırşehir'imize kazandıracağız" müjdesini verdiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

        "Kırşehir'in böyle önemli bir yatırımı kazanması bizler ve memleketimiz için çok kıymetlidir. İnşallah bu yatırım devamında gelecek yatırımların da habercisi olacaktır. Kırşehirli hemşerilerimize savunma sanayi müjdesini veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, bakanlık yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun."

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