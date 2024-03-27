Bakan Güler: Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüne ağır darbeler vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu üstün fedakarlıklar ve gayretler neticesinde, terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vuruldu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e geldi. Bakan Güler, şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Güler, Kırşehir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Memnuniyet duyuyorum. Siz değerli Kırşehirli kardeşlerim ile mübarek ramazan ayının bu güzel iftar sofrasında, birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum. Başta komşu coğrafyalar olmak üzere dünya genelinde hassas gelişmelerin yaşandığı, karmaşık bir dönemden geçmekteyiz. Ülkemiz de jeopolitik konumu itibarıyla başta savunma ve güvenlik alanı olmak üzere bu gelişmelerden etkilenmekte; terör dahil çeşitli tehditlere maruz kalmaktadır. Ancak Türkiye; savunma ve güvenliğini sağlamak, her alanda hak ve menfaatlerini korumak için gerekli siyasi, askeri, ekonomik ve diğer milli güç unsurlarına sahiptir ve çok şükür kendisine yönelebilecek her türlü tehlikeyi de bertaraf edebilme kabiliyetini haizdir. Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Son yıllarda sizlerin de yakından takip ettiği üzere kahraman Mehmetçiğimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu üstün fedakarlıklar ve gayretler neticesinde, terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vuruldu."

'TERÖR BATAKLIĞINI KURUTACAĞIZ' Güler, terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen faaliyetleri anlatarak, "Terörü kaynağında yok etme, nerede bir terör bataklığı varsa kurutma anlayışı ile yürüttüğümüz operasyonlar ile çok şükür artık güvenliğimiz, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta. Terörle mücadelemiz; kararlı ve etkin adımlarla, örgütün nefes almasına izin bile vermeden amansız bir şekilde devam edecek. Sahada elde ettiğimiz başarıları daha da geliştirerek terör bataklığını kurutacağız" dedi. 'TÜM DÜNYADA BÜYÜK ETKİLER UYANDIRAN BAŞARILAR ELDE EDİYORUZ'

Bakan Güler, sınır güvenliği ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerine ilişkin, şöyle dedi: "Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın desteklenmesinden yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok alanda büyük gayret gösteriliyor. Özellikle savunma sanayiinde tüm dünyada büyük etkiler uyandıran başarılar elde ediyoruz. Yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz Türk savunma sanayisi, ürettiği silah sistemleriyle ülkemizin ve kahraman ordumuzun gücüne güç katmıştır. Bu kapsamda fırtına obüslerimiz, İHA-SİHA ve TİHA'larımız, taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunuldu. Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN da, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde daha yeni ve daha gelişmiş sistemleri üretmek için var gücümüzle çalışmaktayız."

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE BÜYÜK BİR İNANÇ VE AZİMLE İLERLİYORUZ' Bakan Güler, Türkiye'nin pek çok alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerinin olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ortaya konulan etkin siyasi ve askeri politikalar ile dünyadaki baş aktörlerden biri olmuştur. Ülkemizin şu ana kadar her alanda elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize büyük bir inanç ve azimle ilerliyoruz. Bu kutlu yolculukta, vatanperver insanların diyarı Kırşehir'imiz de bizlere güç ve ilham veriyor. Nitekim geniş ulaştırma ağı, gelişen sanayisi, modern eğitim ve sağlık hizmetleri ile her geçen gün daha fazla büyüyen Kırşehir, çağdaş bir şehir özelliği ile 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun en önemli sacayaklarından biridir. Ne diyor büyük usta Neşet Ertaş; 'Aşkınan koşan yorulmazmış.' Biz de memleketimize, milletimize aşk ile hizmet etme yolunda asla yorulmuyoruz, yorulmayacağız" dedi.