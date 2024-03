İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırşehir'de konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "İstanbul'da miting yapmasını beceremeyenler, başaramayanlar bizim geçen hafta 650 bin kişinin katıldığı mitingimize laf ediyorlar." dedi.

Turan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret eden Turan, burada partililerle bir araya geldi.

Bülent Turan, yaptığı konuşmada, bakanlara yönelik eleştirilere değinerek, "Bakanlarımızın siyaset yapması kadar doğal bir şey olmaz, bunun tartışılması abes." ifadesini kullandı.

"Ama şimdi doğru yerde tavır almadığından dolayı farklı farklı dünyaların gündemi olmaya başladı. Her gün bakın FOX'a, Halk TV'ye, Sözcü TV'ye hep bunlar var. AK Parti'den gram oy tırtıklar mı düşüncesiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Geçen, genel seçimlerde her gün Ahmet Davutoğlu'nu, her gün Babacan'ı, her gün Gültekin Bey'i ekrana çıkaran FOX, Halk TV, hiçbirisi kaldı mı şimdi? Nerede Davutoğlu, nerede Temel Bey, nerede Babacan? Varsa yoksa şu an Fatih Erbakan. Onu sevdikleri için değil. 'Erdoğan'a nasıl zarar veririz' diye bunu yapıyorlar. Dün o altılı partilerle bunu yaptılar. Bugün Fatih Bey'le bunu yapmaya çalışıyorlar. Bizim milletimiz irfan sahibidir, bu oyunlara gelmeyecektir."