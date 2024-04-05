Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi

Ellerinde poster ve afiş taşıyarak İsrail'e tepkisini gösteren platform üyeleri, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

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