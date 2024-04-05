Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi

        Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

        "Gazze için acil ateşkes" yazılı pankart taşıyan platform üyeleri, Askerlik Şubesi önünde toplandı. Ankara Caddesi'nde yürüyüşe başlayan grup, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.

        Yürüyüşün ardından Cacabey Meydanı'nda toplanan grup, Filistin'e destek sloganları attı.

        Ellerinde poster ve afiş taşıyarak İsrail'e tepkisini gösteren platform üyeleri, yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Muhammed Ali'nin efsanevi dövüşündeki şortu satışa çıkıyor
        Muhammed Ali'nin efsanevi dövüşündeki şortu satışa çıkıyor
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        O anlar kamerada! Silah doğrulttular! 3 milyon TL'lik kuyumcu soygunu!
        O anlar kamerada! Silah doğrulttular! 3 milyon TL'lik kuyumcu soygunu!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        10 numara kesin!
        10 numara kesin!
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        Bayramda çalışan işçinin hakları

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de Polis Haftası dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Kırşehir'de Polis Haftası dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları, Kırşehir'de başladı
        Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları, Kırşehir'de başladı
        Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mazbatasını aldı
        Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mazbatasını aldı
        Kırşehir Valisi Buhara, yeni turizm rotalarını inceledi
        Kırşehir Valisi Buhara, yeni turizm rotalarını inceledi
        Kırşehir'de yetimler iftarda buluştu
        Kırşehir'de yetimler iftarda buluştu
        Mucur'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Mucur'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi