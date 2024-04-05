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        Otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

        KIRŞEHİR'de otomobilin çarptığı yaralı kedi, bölgeden geçen Cansu Ünal'ın (38) dakikalarca yaptığı kalp masajı ile hayata döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:45
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        Otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
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        KIRŞEHİR'de otomobilin çarptığı yaralı kedi, bölgeden geçen Cansu Ünal'ın (38) dakikalarca yaptığı kalp masajı ile hayata döndü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Olay, Kırşehir merkezdeki Terme Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, caddedeki kediye çarptı. Kedi yaralandı, sürücü otomobiliyle uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen Cansu Ünal, yaralı kediye kalp masajı uygulamaya başladı. Kediye yolun ortasında kalp masajı uygulandığını gören polis ekipleri ise trafiği bir süreliğine durdurdu. Yaklaşık 5 dakika kalp masajı yapan Ünal, kediyi hayata döndürdükten sonra veterinere götürdü. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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