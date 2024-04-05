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        Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybeden aday, sosyal medyadan şiirle sitem etti

        Kırşehir'de seçimleri kaybeden muhtar adayı, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak akrabalarına ve yakınlarına şiirle sitemde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:05
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        Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybeden aday, sosyal medyadan şiirle sitem etti
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        Kırşehir'de seçimleri kaybeden muhtar adayı, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak akrabalarına ve yakınlarına şiirle sitemde bulundu.

        Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar adayı oldu.

        Seçimlerde 2 adayla yarışan 49 yaşındaki Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle dile getirdi.

        Paylaştığı videoda garibanlık, fakirlik ve şiir yazıp sosyal medyada paylaşmasının üç kusur olarak sırtına yüklendiğini anlatan Battal, kendisinin aşağılandığını ileri sürdü.

        "Adi göynüme söz geçiremedim, böyle bir maceranın içine girdim." diyerek ailesini ve akrabalarını mahcup ettiğini, özür dilediğini vurgulayan Battal, 29 oy ile boynunun büküldüğünü aktardı.

        Battal, sitemini sosyal medyadan paylaştığı şu şiirle dile getirdi:

        "Okumda mı yayımda mı bilmiyorum. Saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kör müyüm, görüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dedi bu yarışta kimin var? Kime içirecek çayın suyun var? Aklı kesse beni köyden de kovar. Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni. Ben köyüme kötü falan diyemem. Köyümü tek kalemde silemem. Mahallem, köylüm istemedi ilk önce beni. Çoban dedi, muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dedi, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci. Benim gibi aynı köylü bilinci. Varsın onlar olsun en baş birinci. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Acıyormuş bana fakir diye. Her yere gidemezsin toplasın diye. Beni fakir görme bu kibir niye? Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Umudum tükendi hayalim bitti. Dünya, gücün Aydın'a yetti. Zaten izlemiyorum o film bitti. Mahallem köylüm istemedi ilk önce beni. Baldızım, bacanağım, Homurlu istemedi ilk önce beni."

        Battal'ın paylaşımı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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