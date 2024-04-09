Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının Ş.E. ve A.B. olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bir müstakil evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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