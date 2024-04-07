Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de hayırsever kadınlar 5 yılda 900 kişinin veresiye borcunu ödedi

        Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneğini yaşatan Kırşehirli hayırsever kadınlar, 5 yılda 900 ihtiyaç sahibinin veresiye borcunu ödedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de hayırsever kadınlar 5 yılda 900 kişinin veresiye borcunu ödedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneğini yaşatan Kırşehirli hayırsever kadınlar, 5 yılda 900 ihtiyaç sahibinin veresiye borcunu ödedi.

        "Zimem defteri" geleneğini yaşatmak amacıyla 5 yıl önce Taliha Sin öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, hayırseverlerden topladıkları parayla kent merkezindeki bakkallarda veresiye defterindeki borçları kapatıyor.

        Sin, AA muhabirine, 5 yıl önce ramazan ayında "zimem" geleneğini gerçekleştirmek çıktıkları yolda 75-80 hayırseverin yardımlarıyla geleneği sürdürdüklerini söyledi.

        Her geçen yıl sayılarının ve yardım miktarının artmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Sin, "Allah'a şükürler olsun çoğaldık ve bu sene 5. yılımızı tamamladık. Bu kapsamda Kırşehir'in kenar mahallelerindeki bakkalları titizlikle araştırıp, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını tespit ediyoruz. Bizler zimem geleneğini yerine getiriyoruz. Bu 5 yıllık süreçte 900'den fazla ihtiyaç sahibi insanımızın borcunu kapatmış olduk." diye konuştu.

        - "Hayrın miktarı yok"

        Sin, borcu olan ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden destek verdiklerine dikkati çekti.

        İnsanların da geleneğe alıştıklarını ifade eden Sin, "Ramazan ayının birinci gününden itibaren hayırseverler para ulaştırmaya başladı. Hayrın miktarı yok. Bazıları 10-20 lira, bazıları ise bin-2 bin lira getirdi. Bizim için önemli olan katılım sağlamalarıdır. Hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.

        Bu yıl ramazan ayında Bağbaşı, Mehtap Tepesi, Kındam, Çukurçayır ve Medrese mahallelerindeki vatandaşlara ulaştıklarını anlatan Sin, şunları kaydetti:

        "Her yerden yardım geliyor, insanımız bize katılım sağlıyor. Kırşehir ile şehir ve yurt dışından yardım gönderiyorlar. Özellikle kadınlar pazar harçlıklarını ulaştırıyorlar. Böyle bir hayra katılım sağlamaktan onlar da çok mutlu oluyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Tamamı gönüllü kadınlardan oluşan insanlarımızla Allah ömür verdikçe ihtiyaç sahiplerine her sene ulaşmaya devam edeceğiz."

        Bağbaşı Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Azılı da gönüllü kadınlara, yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

        İhtiyaç sahibi vatandaşların bu durumdan çok mutlu olacağını vurgulayan Azılı, "Hayırsever kadınlar geldi, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyip sildirdiler. Geldiklerinde veresiye defterindeki borçları tek tek tespit ettik. İhtiyaç sahiplerinin borcunu kapatan, onlara yardım eden kadınlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi
        Kırşehir'de asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi
        Kırşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen...
        Kırşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen...
        Köydeki muhtarlık seçiminde en az oyu alan adaydan akrabalarına şiirli site...
        Köydeki muhtarlık seçiminde en az oyu alan adaydan akrabalarına şiirli site...
        Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybeden aday, sosyal medyadan şiirle sitem...
        Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybeden aday, sosyal medyadan şiirle sitem...
        Otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        Otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Kadir Gecesi mesajı