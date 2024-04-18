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        Kırşehirli kasap 25 yıldır sevimli müdavimlerini doyuruyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de 25 yıldır kasaplık yapan 66 yaşındaki Davut Salman, her gün dükkanının önüne gelen 12 kediyi hazırladığı mamalarla besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:16
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        Kırşehirli kasap 25 yıldır sevimli müdavimlerini doyuruyor
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de 25 yıldır kasaplık yapan 66 yaşındaki Davut Salman, her gün dükkanının önüne gelen 12 kediyi hazırladığı mamalarla besliyor.

        Lise Caddesi'ndeki kasap dükkanının önüne sabah erken saatlerde gelen kediler, Salman'ı beklemeye başlıyor.

        Dükkanını açtıktan sonra ilk iş olarak akşamdan tavuk ve kırmızı etten hazırladığı mamayı kedilere veren Salman, 3 öğün hayvanlara yiyecek bırakıyor.

        Salman, AA muhabirine, 25 yıldır kentte kasaplık yaptığını, bu sürede de kedileri beslediğini söyleyerek, "İlk etapta 2-3 kedimiz vardı, şu anda 10-12 kedim var. Bir de bunların yavruları var onlara bakıyoruz. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum." dedi.

        - "Kedileri besledikçe çok mutlu oluyorum"

        Yaptığı işten zevk aldığını anlatan Salman, "Kedilere baktıkça, besledikçe çok mutlu oluyorum. Sanki torunlarıma, çocuklarıma bakıyorum. Sanki Kırşehir'i bana bağışlıyorlar. Bazen işim olmasa bile gelirim, kediler de beni kapıda beklerler. Gelmediğim zamanda aç kalacaklarından korkuyorum." diye konuştu.

        Kedilerin verdiği mamaları yediğini aktaran Salman, şöyle konuştu:

        "Gözünün içine baka baka 'Biz açız' diye yiyecek istiyorlar. Karınları doyduktan sonra giderler. Öğlen de uğrarlar, akşam üzeri hepsi toplanır. Sadece acıktıkları zaman geliyorlar, doyduklarında gidiyorlar. Arasında yavruları olan var. Onlar et, ciğerle karnını doyuruyor, sonra geri kalanını yavrusuna götürüyor. Hem kendisini hem de yavrusunu besliyor."

        Salman, kendisini gören gençlerin de bazen kedilere mama getirip bıraktığını dile getirdi.

        - "Mutlu ve huzurlu olmak istiyorsan hayvanlara bakacaksın"

        Salman, akşamları dükkanı kapatmadan önce mamalarını hazırlamadan kesinlikle işyerinden ayrılmadığını ifade ederek, "Mutlu ve huzurlu olmak istiyorsan hayvanlara bakacaksın." dedi.

        Salman'ın komşu esnafı Kubilay Özkan, "Tüm esnafın hayvanlara bakmasını, beslemesini istiyoruz. Keşke herkes Davut amca gibi hayvansever olsa." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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