Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve baykuş tedaviye alındı
Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ve baykuş tedavi altına alındı.
Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ve baykuş tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tarafından merkez ve Mucur'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin ve baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kuşlara ilk müdahalesi yapıldı.
Kızıl şahin ve baykuşun tedavilerinin doğaya bırakılacağı belirtildi.
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