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        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve baykuş tedaviye alındı

        Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ve baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:16
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        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve baykuş tedaviye alındı
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        Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ve baykuş tedavi altına alındı.

        Vatandaşlar tarafından merkez ve Mucur'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin ve baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kuşlara ilk müdahalesi yapıldı.

        Kızıl şahin ve baykuşun tedavilerinin doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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