Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası, Kırşehir'de başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası, 13 ilden 400 sporcunun katılımıyla Kırşehir'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası, Kırşehir'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası, 13 ilden 400 sporcunun katılımıyla Kırşehir'de başladı.

        Hirfanlı Barajı kıyısındaki Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda başlayan bölge şampiyonasında Kırşehir'in yanı sıra Eskişehir, Konya, Aksaray, Ankara, Çankırı, Karaman, Niğde, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir'den 400 sporcu mücadele ediyor.

        Açılış seremonisinin ardından konuşan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, spor müsabakalarında kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerlerinin öne çıktığını söyledi.

        Şahin, "Anadolu'nun maya şehri Kırşehir'de farklı kentlerden gençleri ağırlıyoruz. Futbol, basketbol, masa tenisi müsabakaları yapacağız. Gençlerimizin burada yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kazanacağına inanıyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Kırıkkale ve Çankırı gençlik merkezleri arasında oynan futbol, Yozgat ve Karaman arasında yapılan basketbol müsabakasıyla şampiyona başladı.

        Futbol, basketbol ve masa tenisi olmak üzere 3 branşta gerçekleştirilen şampiyona 5 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de inşattan kablo çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de inşattan kablo çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve baykuş tedaviye alındı
        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve baykuş tedaviye alındı
        Kırşehir İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
        Kırşehir İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü gezdi
        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü gezdi
        Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı
        Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı
        Kırşehir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
        Kırşehir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi