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        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:16
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        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Buhara, Kırşehir'de projelerin devam ettiğini belirtti.

        Kırşehir'de finansmanı genel bütçe ve mahalli idare bütçeleri ile karşılanan 108 projenin toplam tutarının 15 milyar 802 milyon lira olduğunu vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

        "Projelerden 5'i tamamlanmış olup 51 proje devam etmektedir. 2024 yılında da devam eden yatırımlarımızın hedeflenen süre içerisinde tamamlanması, kontrol, denetim ve takiplerinin yerinde ve zamanında yapılması, varsa projeye engel durumların tespiti ve çözümü konusunda gayretli çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. İlimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli, yetişmiş insan gücünü ve şehir kültürünü kullanarak Kırşehir'i bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirme azminde olacağız. Bunun için de il ve ilçelerimizle birlikte tüm dinamiklerimizle beraber hareket ederek gayret göstereceğiz."

        Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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