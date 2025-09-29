Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:14 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:14
        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı
        Kırşehir'in Mucur ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski başkomiser O.Ş'nin, kayınvalidesinin cenazesine geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, ilçeye bağlı bir köyde düzenledikleri operasyonla firariyi yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

