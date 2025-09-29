Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski başkomiser O.Ş'nin, kayınvalidesinin cenazesine geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçeye bağlı bir köyde düzenledikleri operasyonla firariyi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
