        Kırşehir jandarma, köylüleri bilgilendirdi

        Kırşehir jandarma, köylüleri bilgilendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:20
        Kırşehir'de jandarma ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek asayiş olayları hakkında bilgi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan Pekmezci, Büyükteflek ve Ulupınar köylerini ziyaret etti.

        Ekipler, burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Vatandaşları meydana gelebilecek dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik kazası olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini anlatan ekipler, kendisini devlet görevlisi olarak tanıtanlara para göndermemeleri, değerinden düşük satış ilanlarına şüphe ile yaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Öte yandan jandarma, köylerdeki üreticilerin de hayvan ağıllarına güvenlik kameraları taktırmaları gerektiği belirtti.

