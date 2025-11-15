Kırşehir jandarma, köylüleri bilgilendirdi

Vatandaşları meydana gelebilecek dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik kazası olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini anlatan ekipler, kendisini devlet görevlisi olarak tanıtanlara para göndermemeleri, değerinden düşük satış ilanlarına şüphe ile yaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan Pekmezci, Büyükteflek ve Ulupınar köylerini ziyaret etti.

