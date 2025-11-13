Kırşehir'de polisler kan bağışında bulundu

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kan stokuna katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi'nce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine tır ve kan bağışı noktası konuşlandırıldığı ifade edilen açıklamada, çok sayıda polis memurunun bağışta bulunduğu kaydedildi.

Polisin, vatandaşın huzur ve güvenliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de katkı sağlamaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, sağlık durumu elveren herkes kan vermeye davet edildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz mensupları, Türk Kızılay'a gönüllü olarak kan bağışında bulundular. 'Birlikte kan verelim, birlikte hayat kurtaralım' anlayışıyla hareket eden teşkilat mensuplarımız, topluma örnek bir davranış sergilediler. Türk Kızılay'ı ekiplerine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.