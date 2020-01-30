Kardeşini hava alanına bıraktıktan sonra geçirdiği kaza da yaşamını yitirdi

Kırşehir'de, kardeşini hava alanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza geçiren Ramazan Esen, yaşamını yitirdi.

Sabaha karşı meydana gelen kaza da, Ramazan Esen yönetiminde ki 40 BD 010 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Akpınar ilçesi Sofrazlı mevkinde tıra arkadan çarptı. Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KIRŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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