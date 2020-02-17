Kırşehir’de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

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Kırşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.



Kaza, KırşehirKırıkkale yolu Özbağ beldesinde meydana geldi. Kadir Kılıç (35), idaresindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Kadir Kılıç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla araç içerisinden sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kılıç’ın cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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