Kırşehir'de "aile diş hekimliği" uygulamasıyla 4 bin 500 çocuk muayene edildi

"Aile Diş Hekimliği" uygulamasının başlatıldığı 3 pilot ilden Kırşehir'de, 2022 ve 2023 yıllarında 4 bin 500 çocuğun muayene edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Aile Diş Hekimi Dt. Sinem Erdi Can, 2-12 yaş arası çocuklara yönelik yürütülen aile diş hekimliğinin merkez ve tüm ilçelerde uygulandığını aktardı.

Kent genelinde toplam 10 diş hekiminin aile diş hekimliği hizmeti verdiğini belirten Can, 2022 ve 2023 yıllarında il genelinde 2-12 yaş arasındaki 36 bin 283 çocuğun 4 bin 500'ünün muayene edildiğini, 4 bin fırça ve macun dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Özellikle çocukların aile diş hekimlerinde ilk muayene sonrasında, takip sıklıkları ve gerekiyorsa uygulanacak tedaviler hakkında izlenecek süreçlerin planlandığını vurgulayan Can, çocukların periyodik olarak koruyucu tedavilerinin uygulanmasının hedeflendiğini de ifade etti.