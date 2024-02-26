AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan yatırım açıklaması

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir'in kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını belirtti.

Ünsal, yazılı açıklamasında, geçmiş dönemlerde Kırşehir'in her yerinde eserler kazandırıldığını, şehrin yeniden donatıldığını, ancak son 5 yılın heba edildiğini aktardı.

Kent Park, Masal Park, Ahi Külliyesi, Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Cacabey Meydanı, Akıllı Şehir Sistemleri ve belediye tesislerine kadar onlarca projeyi hayata geçirdiklerini, şehri yeni baştan imar ederek donattıklarını vurgulayan Ünsal, 2019'da CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinde AK Parti döneminde yapımı devam eden birçok eserin yarım kaldığını ya da iptal edildiğini ileri sürdü.

Ünsal, kendi dönemlerinde inşasına başlanan, CHP'li belediye döneminde çürümeye terkedilen şehir içi minibüs terminaline 1 çivi dahi çakılmadığını savundu.

CHP belediyesinin Kırşehir'in yıllarını çaldığını, AK Parti döneminden kalan yarım işleri dahi tamamlamaktan aciz olduklarını aktaran Ünsal, "Şirin Kırşehir'imizin artık kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Biz AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak halkımızla birlikte bunlara fırsat vermeyeceğiz inşallah. Belediye Başkanımız Dr. Osman Arslan ile iktidar el ele 1 Nisan'da yeni bir Kırşehir'e." ifadelerini kullandı.