Kırşehir'de uyuşturucu ticaretine 51 gözaltı

KIRŞEHİR'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 51 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik, dün çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu, 825 sentetik hap, 789 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 3 kök skunk, 2 gram kokain, 9 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme kabin sistemi, 4 tabanca, 160 tabanca mermisi, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 220 bin lira ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 47'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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