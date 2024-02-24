Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarmanın "Narkoçelik" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik "Narkoçelik" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de jandarmanın "Narkoçelik" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik "Narkoçelik" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 110 jandarma personelinin katılımıyla kent merkezi ile Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi, 51 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu, 825 sentetik hap, 789 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 3 kök skunk, 2 gram kokain, 9 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme kabini ve sistemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 220 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Buhara kentteki yatırımları inceledi
        Kırşehir Valisi Buhara kentteki yatırımları inceledi
        Kırşehir'de bir ikamete tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de bir ikamete tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze'ye destek
        Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze'ye destek
        Kırşehir'de kuyumcular, dolandırıcılara karşı uyarıldı
        Kırşehir'de kuyumcular, dolandırıcılara karşı uyarıldı
        Kırşehir Valisi Buhara, BİLSEM öğrencileriyle buluştu
        Kırşehir Valisi Buhara, BİLSEM öğrencileriyle buluştu
        Kırşehir'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı