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        Kırşehir FSK - Nazilli Belediyespor: 1-0

        STAT:Kırşehir Ahi HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Mustafa Yüksel, İlker Ayten KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Sıraç Tüfekçi - Hüseyin Solaklı, İsmail Karakaş, Mert Özyıldırım, Gökdeniz Varol, Furkan Tütüncü (Dk. 90+1 Emre Can Coşkun), Kağan Miray Bağış (Dk. 79 Osman Torun), Cihat Aktaş (Dk. 90+1 Nurullah Serbest), Ömer Esenkaya, Hüseyin Ekici (Dk. 55 Fatih Üge), Yasin Başaytaç NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can Oruç - Hüseyin Cihan Avcu (Dk. 90+3 Süleyman Enes Karakaş), Baran Işık, Ahmet Gökbayrak, Abdullah Beytaş (Dk. 79 Serhat Aslan ), Yunus Emre Karakaya (Dk. 90 Güney Tunç), Ali Karakaya (Dk.79 Ekin Karakuyu), Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak, Talha Erdoğan SARI KARTLAR: Hüseyin Ekici, İsmail Karakaş, Hüseyin Ekici, Yasin Başaytaç, Kağan Miray Bağış (Kırşehirspor) Hüseyin Cihan Avcu, Serhat Aslan (Nazilli Beleyesiyespor) GOL: Dk. 90 (P) Furkan Tütüncü (Kırşehirspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 27'nci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada penaltıdan Furkan Tütüncü kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:15
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        Kırşehir FSK - Nazilli Belediyespor: 1-0
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        STAT:Kırşehir Ahi HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Mustafa Yüksel, İlker Ayten KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Sıraç Tüfekçi - Hüseyin Solaklı, İsmail Karakaş, Mert Özyıldırım, Gökdeniz Varol, Furkan Tütüncü (Dk. 90+1 Emre Can Coşkun), Kağan Miray Bağış (Dk. 79 Osman Torun), Cihat Aktaş (Dk. 90+1 Nurullah Serbest), Ömer Esenkaya, Hüseyin Ekici (Dk. 55 Fatih Üge), Yasin Başaytaç NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can Oruç - Hüseyin Cihan Avcu (Dk. 90+3 Süleyman Enes Karakaş), Baran Işık, Ahmet Gökbayrak, Abdullah Beytaş (Dk. 79 Serhat Aslan ), Yunus Emre Karakaya (Dk. 90 Güney Tunç), Ali Karakaya (Dk.79 Ekin Karakuyu), Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak, Talha Erdoğan SARI KARTLAR: Hüseyin Ekici, İsmail Karakaş, Hüseyin Ekici, Yasin Başaytaç, Kağan Miray Bağış (Kırşehirspor) Hüseyin Cihan Avcu, Serhat Aslan (Nazilli Beleyesiyespor) GOL: Dk. 90 (P) Furkan Tütüncü (Kırşehirspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 27'nci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Nazilli Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada penaltıdan Furkan Tütüncü kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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