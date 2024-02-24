AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kente farklı branşlarda 19 hekimin atandığını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, 11'i uzman 8'i pratisyen olmak üzere toplam 19 hekimin Kırşehir'de görev yapacağını belirtti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçelere hekimlerin atanmasıyla sağlık kadrosunun kentte güçleneceğini vurgulayan Erkan, vatandaşa daha hızlı ve verimli sağlık hizmeti verilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Erkan, "Çiçekdağı'na 2 pratisyen 1 aile hekimi, Mucur'a 1 iç hastalıkları ve Kaman'a 6 pratisyen hekim atandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ise 1 anesteziyoloji ve reanimasyon, 1 genel cerrahi, 1 göğüs hastalıkları, 1 kadın hastalıkları ve doğum, 1 plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, 1 romatoloji, 1 deri ve zührevi hastalıkları, 2 tıbbi patoloji uzmanı atandı. Kırşehir'e farklı branşlarda 19 hekim atandı. Hepsine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.