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        BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de seçim irtibat bürosu açılışında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı olarak büyükşehirlerde seçime birlikte giriyoruz. Büyükşehirlerin dışındaki yerlerin pek çoğunda ise her partimiz kendi adayıyla seçime giriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:31
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        BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de seçim irtibat bürosu açılışında konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı olarak büyükşehirlerde seçime birlikte giriyoruz. Büyükşehirlerin dışındaki yerlerin pek çoğunda ise her partimiz kendi adayıyla seçime giriyor." dedi.

        Destici, Özbağ Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, pek çok yerde kan ve gözyaşının devam ettiğini, tamamına yakınının ise Türk ve Müslüman coğrafyalar olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla büyük Türkiye ve büyük birlik olması için yollarda olduklarını aktaran Destici, gençler, kadınlar ve yaşlılar için güzel projeler hazırladıklarını, özellikle emekli maaşlarını en çok kendilerinin dile getirdiğini belirtti.

        Çiftçilerin, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sesi soluğu olduklarını savunan Destici, "Çünkü, ben de bir köylü çocuğuyum. Halen yarı zamanlı tarımla uğraşan bir kardeşinizim. Onun için üreticilerimizin hangi zorlukları yaşadığını, hangi desteklere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Onun için başından itibaren çiftçinin kullandığı mazottan her türlü vergi kaldırılsın diyorum." ifadelerini kullandı.

        Destici, BBP olarak deneyimler ve tecrübeleriyle ilkeli belediyeciliği savunduklarını vurguladı.

        Her şeyin başının ilkeli olmaktan geçtiğini ifade eden Destici, "Bir insan, ilkesini kaybederse her şeyini kaybeder. Şeffaf belediyecilik diyoruz. Belediye başkanı, kadrosu ve meclis üyesi ne yapıyorsa, bu milletin parasını nereden getirip nereye harcıyorsa ve hangi işleri yapıyorsa bunu vatandaşla açık bir şekilde yapmalı, vatandaş bunu bilmeli. Kapalı kapılar arkasında işler çevirmemelidir." dedi.

        Destici, 15 Temmuz'dan itibaren Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını dile getirdi.

        Cumhur İttifakı olarak geçen yılki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde de birlikte olduklarına dikkati çeken Destici, "Sizlerin desteğiyle kazandık. Allah razı olsun. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Cumhur İttifakı partileri AK Parti, BBP ve MHP olarak birlikte ve ayrı seçime girdiğimiz yerler var. Cumhur İttifakı olarak büyükşehirlerde seçime birlikte giriyoruz. Büyükşehirlerin dışındaki yerlerin pek çoğunda ise her partimiz kendi adayıyla seçime giriyor." ifadelerini kullandı.

        Destici, vatandaşlardan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Özbağ Belediye Başkan adayı İsmail Çanakçı için destek istedi.

        Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açıldığı programa, genel merkez yetkilileri, BBP Kırşehir İl Başkanı Ali Boyacı, Özbağ Belediye Başkan adayı İsmail Çanakçı ve partililer katıldı.

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