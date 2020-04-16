Kırşehir’de bir köy karantina altına alındı

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– Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Kabaklı köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kabaklı köyünde ikamet eden bazı vatandaşların yapılan kontrollerinde Covid19 vakasına rastlanması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının önlenmesi amacıyla karantina tedbirleri uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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