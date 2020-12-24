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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, "Temsil heyeti, milli mücadele merkezi olarak çalışmıştır"

İHA

Vali Akın, "Temsil heyeti, milli mücadele merkezi olarak çalışmıştır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı anma töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, temsil heyetinin milli mücadele merkezi olarak çalıştığını söyledi.
Devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki temsil heyetinin şehre gelişinin 101. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Kılıçlı Köprüsünden başlayıp Atatürk'ün Kırşehir'de karşılandığı yer olan Gazi Parkına kadar devam eden kortej yürüyüşü düzenlendi. Şehir kalesinden 3 Pare Top Atışının yapılmasının ardından Gazi Parkında düzenlenen programda; saygı duruşu gerçekleştirilerek İstiklal Marşı okundu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün her köşesi düşmanlarca işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak amacıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıktığını belirten Vali İbrahim Akın, “Halkın iradesine dayalı yeni bir Millet Meclisi açılana kadar yürütme organı olarak görev yapması kararlaştırılan temsil heyeti, milli mücadelenin merkezi olarak seçilen Ankara’ya dönerken yol üzerindeki şehirlerde de görüşmelerini sürdürmüş, düşmana karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etme fikrini yaymaya çalışmışlardır"dedi
Kırşehirlilerin yüreklerinde taşıdığı vatan ve millet sevgisiyle kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını görmenin memnuniyeti içerisinde şehirden Mustafa Kemal'in ayrıldığını ifade eden Vali Akın, “Hepimiz biliyoruz ki; Milletimiz savaş günlerinde çok zor badirelerden geçmiş, bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanarak ebedi yurdumuz olmuştur. Vatanımızın kurtuluşu, bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için ecdadımızın gösterdiği fedakarlıklar asla unutulmayacaktır. İşte bu anlamlı günde tüm Kırşehirliler olarak, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz"diye konuştu.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği bağımsızlık mücadelesi anlatımlarının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı metin ile Kırşehirli gençlerin Ata’ya Cevabının okunması ve Atatürk Koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

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