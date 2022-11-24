Kış konserleri coşkusu başladı

Sıla, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Duman, Ozbi, Sena Şener, Sefa Doğanay, Ufuk Beydemir ve Baturay Özdemir gibi birçok ünlü isim, kış konserleriyle Türkiye'nin dört bir yanında Kasım ve aralık aylarında hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.
İşte KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği etkinlik takvimi:
25 Kasım Ankara - Sıla, Baturay Özdemir
26 Kasım Kayseri - Sıla, Baturay Özdemir
30 Kasım Eskişehir - Levent Yüksel, Sena Şener
1 Aralık Eskişehir - Dolu Kadehi Ters Tut, Lil Zey
2 Aralık Eskişehir - Duman, Ozbi
4 Aralık Trabzon - Baturay Özdemir
5 Aralık Ordu - Baturay Özdemir
6 Aralık Sinop - Baturay Özdemir
7 Aralık Samsun - Baturay Özdemir
7 Aralık Ordu - Sefa Doğanay
8 Aralık Samsun - Sefa Doğanay
9 Aralık Bursa - Sertab Erener, Evdeki Saat
9 Aralık Samsun - Sefa Doğanay
9 Aralık İzmir - Pentagram
10 Aralık Bursa - Pentagram, Ufuk Beydemir
10 Aralık İstanbul - Şaşırt Beni tiyatro oyunu
10 Aralık İzmir - Mavi Gri
10 Aralık Antalya - Baturay Özdemir
11 Aralık İzmir - Sertab Erener
11 Aralık Bursa - Dolu Kadehi, Mavi Gri ve Kula Bursalı
12 Aralık İstanbul - Sıla, Yıldız Tilbe
14 Aralık Mersin - Sefa Doğanay
14 Aralık İstanbul - Şaşırt Beni
15 Aralık Ankara - Candan Erçetin
16 Aralık İstanbul - Baturay Özdemir
16 Aralık Kayseri - Sefa Doğanay
17 Aralık Sivas - Sefa Doğanay
17 Aralık Ankara - Mark Eliyahu
17 Aralık Kayseri - Candan Erçetin
17 Aralık Bursa - Yüksek Sadakat
18 Aralık Tokat - Sefa Doğanay
18 Aralık Konya - Candan Erçetin
20 Aralık Ankara - Baturay Özdemir
21 Aralık İzmir - Yüksek Sadakat
21 Aralık Bursa - Necati ve Saykolar
21 Aralık Van - Sefa Doğanay
22 Aralık Diyarbakır - Sefa Doğanay
22 Aralık İstanbul - Sertab Erener
23 Aralık Mardin - Sefa Doğanay
23 Aralık Bursa - Birsen Tezer & Hüsnü Arkan
24 Aralık İzmir - Birsen Tezer & Hüsnü Arkan
24 Aralık Şanlıurfa - Sefa Doğanay
25 Aralık İstanbul - Baturay Özdemir
25 Aralık Ankara - Sertab Erener
31 Aralık İzmir - Buray
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