Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Araç sahipleri için kış lastiği uygulaması başlamak üzere. Toplamda 4 ay süren uygulama, zorlu hava durumlarında güvenli yolculuğu sağlamak amacıyla tüm sürücülere zorunlu tutuluyor. Düzenlemeye uymayanlara uygulanacak ceza tutarı, yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle 2025 yılı için 4 bin 69 TL'den, 5 bin 856 TL'ye yükseldi. Peki, kış lastiği ne zaman takılır, hangi aylarda kullanılır? İşte, detaylar...
Kış mevsimine girmeye günler kala, sürücüler kış lastiği uygulaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Yağmurlu ve karlı zeminde güvenli yolculuk yapılmasını sağlayan kış lastikleri, tüm araç sahipleri için zorunlu. Kurala uymayan sürücülere 2025 yılından itibaren 5 bin 856 TL ceza uygulanacak. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025 yılı için 4 bin 69 TL'den, 5 bin 856 TL'ye yükseldi.