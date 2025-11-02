Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?
Her yıl 1 Aralık'ta yürürlüğe giren ve 1 Nisan'da sona eren kış lastiği takma zorunluluğu, bu yıl hava şartlarının erken soğuması nedeniyle öne alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alınan kararın tamamen mevsim koşullarına bağlı olduğunu açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte kış lastiği uygulamasının süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Peki, bu yıl kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte başlayacak, kimleri kapsayacak ve kurala uymayan sürücülere hangi cezalar uygulanacak? İşte, uygulamaya dair tüm ayrıntılar...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.