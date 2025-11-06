Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kış lastiği uygulaması erkene mi çekildi, ne zaman başlayacak, hangi arabalar için zorunlu, takmama cezası ne kadar?

        Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?

        Her yıl 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği takma zorunluluğu, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle erkene çekildi. Yeni düzenlemeyle birlikte uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Buna göre, kış lastiği zorunluluğu bu yıl daha erken başlayacak ve daha uzun sürecek. Peki, bu yıl kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında geçerli olacak, hangi araç türleri için zorunlu olacak ve kurala uymayan sürücüler ne kadar ceza ödeyecek? İşte kış lastiği uygulamasına dair tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği zorunluluğu, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte erkene çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alınan kararın tamamen hava koşullarına göre belirlendiğini duyurdu. Yapılan yeni düzenlemeyle kış lastiği uygulamasının süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Peki, bu yıl kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, kimleri kapsayacak ve kurala uymayan sürücüler ne kadar ceza ödeyecek? İşte, kış lastiğiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

        2

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

        3

        KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

        Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.

        4

        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

        Kış lastiği kuralona uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu