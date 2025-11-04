Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor ve cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği tarihleri değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uygulamanın, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağı ifadesini kullandı. Kış lastiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurala uymayanlara para cezası var. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, uygulamaya uymayanların cezası ne kadar?