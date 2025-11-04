Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor ve cezası ne kadar?
Yeni düzenlemeyle birlikte kış lastiği uygulama tarihi öne çekildi. Bu uygulama ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar için ise güvenli seyahat açısından kritik önemde olup kasım ayında başlayacak. Araç sürücüleri kış lastiği uygulamasının tam tarihini merak ediyor. Peki Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor ve cezası ne kadar?
Zorunlu kış lastiği tarihleri değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uygulamanın, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağı ifadesini kullandı. Kış lastiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurala uymayanlara para cezası var. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, uygulamaya uymayanların cezası ne kadar?
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni düzenlemeyle birlikte şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların, 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takması zorunlu hale geldi. Bu değişikliğin amacı; özellikle erken başlayan kar ve don olaylarında sürücü güvenliğini artırmak, kazaların önüne geçmek ve olası trafik tıkanıklıklarını engellemek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği takmayan araç sahiplerine 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Denetimler, Ulaştırma ekipleri ve Emniyet birimleri tarafından ülke genelinde yapılacak.
HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?
Zorunluluk, ticari taşıtları kapsıyor.
Otobüs
Minibüs
Kamyon
Çekici
Tanker
Kamyonet ve panelvan gibi hafif ticari araçlar.
Bu araçlar şehirler arası yollarda kış lastiği olmadan trafiğe çıkamayacak. Özel (hususi) otomobiller için zorunluluk bulunmamakla birlikte, hava sıcaklığının 7°C’nin altına düştüğü bölgelerde sürücülerin kış lastiği kullanması şiddetle tavsiye ediliyor.