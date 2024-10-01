Kıskançlık krizi! Eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına ateş açtı | Son dakika haberleri

Kıskançlık krizi! Eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına ateş açtı | Son dakika haberleri

Kıskançlık krizi! Eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına ateş açtı Fatih'te, eski sevgilisi ile onun erkek arkadaşının içinde bulunduğu araca ateş ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 01.10.2024 - 00:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 00:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL