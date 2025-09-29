Kıskançlık yüzünden tetikçi tutmuş!
Olay, Adana'da meydana geldi. Adana'da kıskançlık tartışması korkunç bir saldırıya dönüştü. Taraflardan biri intikam için tetikçi tutup iş yerine kurşun yağdırdı. O sırada içeride olan 4 kişi dehşet dolu anlar yaşadı.
Giriş: 29.09.2025 - 20:42 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:42
Olay, Adana’da meydana geldi.
Adana’da kıskançlık tartışması korkunç bir saldırıya dönüştü.
Taraflardan biri intikam için tetikçi tutup iş yerine kurşun yağdırdı.
O sırada içeride olan 4 kişi dehşet dolu anlar yaşadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ