Kıskançlık yüzünden tetikçi tutmuş! Olay, Adana'da meydana geldi. Adana'da kıskançlık tartışması korkunç bir saldırıya dönüştü. Taraflardan biri intikam için tetikçi tutup iş yerine kurşun yağdırdı. O sırada içeride olan 4 kişi dehşet dolu anlar yaşadı.

Giriş: 29.09.2025 - 20:42 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:42

