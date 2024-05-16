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        Haberler Gündem Güncel Kıyafeti traktöre dolandı! Feci ölüm - Güncel haberler

        Kıyafeti traktöre dolandı! Feci ölüm

        Mersin'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunun, kıyafeti traktör şaftına dolandı. Feci olayda Suriye uyruklu kız çocuğu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:04
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        Kıyafeti traktöre dolandı! Feci ölüm
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, kıyafeti traktör şaftına dolanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Sökün Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kız çocuğunun kıyafeti, ilaçlama için limon bahçesinde bulunan traktörün şaftına dolandı.

        Çocuğun traktör ile arkasındaki ilaç tankı arasında sıkıştığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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